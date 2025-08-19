Россиянка съела кукурузу и оказалась на операционном столе

На Кубани врачи спасли женщину с непроходимостью кишечника из-за кукурузы

В Краснодарском крае местная жительница попала в больницу с непроходимостью кишечника из-за кукурузы. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов в своем Telegram-канале.

Пациентка поступила на скорой в Краевую клиническую больницу №2. Женщина жаловалась на сильную рвоту, тошноту и задержку стула. Обследование показало, что еда не может перевариваться из-за препятствия, образовавшегося в кишечнике, поэтому пациентку направили на экстренную операцию.

«Во время хирургического вмешательства хирурги обнаружили плотный участок тонкой кишки протяженностью около 20 см, полностью заполненный непереваренной кукурузой», — поделился министр.

Медики рассказали, что непереваренные растительные остатки, образующие фитобезоары, попадаются им нередко, но с кукурузой они столкнулись впервые.

Вмешательство прошло успешно, и через несколько дней после нее женщину выписали.

Ранее российские врачи спасли любительницу хурмы, у которой в желудке вырос «фруктовый» камень.