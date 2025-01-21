Российские врачи спасли любительницу хурмы, у которой в желудке вырос «фруктовый» камень

В Дагестане 65-летняя женщина объелась хурмы и попала на операционный стол с «фруктовым» камнем в желудке. Об этом сообщает РКБСМП.

По информации медучреждения, женщину доставили в больницу с сильными болями в животе. Оказалось, что за день до этого она съела много мелкой черной хурмы. Врачи обследовали пациентку и диагностировали у нее в желудке фитобезоар — это плотный комок, состоящий из непереваренных частиц кожуры и косточек ягод, фруктов.

Женщину экстренно прооперировали и извлекли из ее желудка два комка с косточками и мякотью — размер обоих составлял около 5–6 сантиметров. Операция длилась один час и прошла успешно, теперь пациентке ничего не угрожает.

Отмечается, что это был не первый случай в практике врачей медучреждения, когда на операционный стол попадает любитель злоупотребить хурмой. Медики не рекомендуют употреблять ягоду в больших количествах.

Ранее на Урале врачи спасли любительницу капусты, у которой в желудке вырос «фруктовый» камень.