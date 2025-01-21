Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские врачи спасли любительницу хурмы, у которой в желудке вырос «фруктовый» камень

В Дагестане врачи спасли любительницу хурмы с камнем в желудке
close
Freepik.com

В Дагестане 65-летняя женщина объелась хурмы и попала на операционный стол с «фруктовым» камнем в желудке. Об этом сообщает РКБСМП.

По информации медучреждения, женщину доставили в больницу с сильными болями в животе. Оказалось, что за день до этого она съела много мелкой черной хурмы. Врачи обследовали пациентку и диагностировали у нее в желудке фитобезоар — это плотный комок, состоящий из непереваренных частиц кожуры и косточек ягод, фруктов.

Женщину экстренно прооперировали и извлекли из ее желудка два комка с косточками и мякотью — размер обоих составлял около 5–6 сантиметров. Операция длилась один час и прошла успешно, теперь пациентке ничего не угрожает.

Отмечается, что это был не первый случай в практике врачей медучреждения, когда на операционный стол попадает любитель злоупотребить хурмой. Медики не рекомендуют употреблять ягоду в больших количествах.

Ранее на Урале врачи спасли любительницу капусты, у которой в желудке вырос «фруктовый» камень.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами