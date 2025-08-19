Политолог высоко оценил поддержку Москвы в работе агросектора

Взаимодействие с федеральными властями помогает Москве поддерживать работу агросектора, заявил агентству городских новостей «Москва» политолог Дмитрий Орлов.

Он отметил, что необходимая для поддержки агросектора инфраструктура создается не только в Москве, но и в соседних регионах.

«В начале августа в Москве при участии Сергея Собянина и руководства Минсельхоза состоялось официальное открытие первого в России многофункционального центра Гостехнадзора – современной площадки, где все основные услуги могут получить владельцы самоходной техники», — сказал он.

Орлов добавил, что центр Гостехнадзора сможет обслуживать более 20 тыс. заявителей.

Ранее Дмитрий Орлов высоко оценил меры поддержки экспорта в Москве. Он отметил, что оборот столичных предприятий пищевой промышленности, несмотря на санкции, увеличился по итогам 2024 года более чем на 10% по сравнению с прошлым годом.

Также Орлов добавил, что по результатам минувшего года в столице более чем в 1,5 раза увеличился объем выпуска рыбной продукции, на 8,1% — мясной, более чем на 6% — производство молочных и на 4,2% — хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.