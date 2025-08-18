Гендиректор АПЭК высоко оценил столичные меры поддержки экспорта

Оборот столичных предприятий пищевой промышленности, несмотря на санкции, увеличился по итогам 2024 года более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявил глава АПЭК и политолог Дмитрий Орлов.

«Направленное против России санкционное давление становится вызовом и для обеспечения продовольственной безопасности страны, затрудняя работу предприятий в сфере АПК. Однако значительный потенциал развития отрасли демонстрируют и регионы, для которых данный сектор экономики ранее не воспринимался как профильный. Ярким примером стала Москва, где оборот компаний пищевой промышленности вырос на 10,3% по сравнению с 2023 годом, выйдя на уровень 807,1 млрд руб.», — рассказал Орлов.

Политолог отметил, что по результатам минувшего года в столице более чем в 1,5 раза увеличился объем выпуска рыбной продукции, на 8,1% — мясной, более чем на 6% — производство молочных и на 4,2% — хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Также, по его словам, в Москве растет производство товаров для здорового питания. Всего в городе функционируют свыше 300 предприятий отрасли.

Благоприятным фактором, по словам Орлова, для них стала системная и комплексная политика команды мэра Москвы Сергея Собянина, нацеленная на поддержку бизнеса и создание в столице необходимой инфраструктуры. Он отметил, что в городе реализуются новые инвестпроекты в сфере АПК. Особую роль, подчеркнул политолог, играют территории ТиНАО, обладающие для этого значительным потенциалом.

В качестве примера Орлов привел Троицк, где на территории общей площадью свыше 5 га ведется создание нового агропромышленного кластера. К конкурентным преимуществам зоны глава АПЭК отнес уровень транспортной доступности в рамках коммуникаций как со столицей, так и соседними регионами.

«Всего с 2016 года в рамках МаИП бизнесу было передано в аренду свыше 1,1 тыс. га земли по льготной ставке, что помогло создать более 60 тыс. новых рабочих мест, в том числе в сфере пищевой промышленности», — подчеркнул Орлов.

Он добавил, что пищевая продукция входит в круг товаров, поставляемых столичными компаниями на иностранные рынки, что стало возможным за счет реализации в Москве мер поддержки экспорта. Только за первое полугодие 2025-го объем такого экспорта благодаря применению инструментов продвижения товаров и услуг московских предприятий за рубежом увеличился на 26%. Это, как считает Орлов, позволяет бизнесу расширять возможности для инвестирования в создание новых производств в регионе.