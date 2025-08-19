На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турист потерял зрение, выпив бесплатный алкоголь в хостеле во время отпуска

LADBible: британец ослеп, выпив бесплатный алкоголь в хостеле в Лаосе
Shutterstock

Турист из Великобритании Калум Макдональд лишился зрения во время отдыха в Лаосе, пишет LADBible. Он ослеп после того, как в местном хостеле ему и его друзьям предложили бесплатный алкоголь.

По словам Макдональда, во время остановки в Ванг-Вьенге компания получила угощение — водку и виски, смешанные с безалкогольными напитками. На следующий день во время поездки на автобусе к вьетнамской границе он заметил, что не может прочитать путевые листы прямо перед глазами.

«У меня был такой калейдоскопический, ослепительный свет в глазах, что я практически ничего не видел», — вспоминает он.

Сначала Калум и его друзья решили, что это последствие пищевого отравления, однако его состояние быстро ухудшалось.

Когда группа добралась до гостиницы во Вьетнаме, британец спросил у друзей, почему они сидят в темноте, и был потрясен, узнав, что свет в комнате включен. Вскоре стало ясно, что он полностью и безвозвратно потерял зрение. Эксперты считают, что в алкоголь, который выпил Калум, был добавлен метанол, который может вызвать тяжелые отравления и необратимую слепоту.

Сейчас Макдональд учится жить в новых условиях: он осваивает трость и надеется вскоре получить собаку-поводыря. Несмотря на случившееся, молодой человек признается, что старается сохранять оптимизм и уже строит планы на будущее.

Ранее женщина потеряла зрение, сделав татуировку на глазном яблоке.

