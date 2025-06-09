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Женщина потеряла зрение после татуировки на глазном яблоке

Daily Mail: мексиканка сделала татуировку на глазном яблоке и потеряла зрение
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1800leavemaryalone/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница Мексики потеряла зрение после того, как сделала татуировку на глазном яблоке, пишет Daily Mail.

Женщина рассказала, что хотела окрасить правый глаз в неоново-зеленый цвет, чтобы выглядеть как «мутант, гибрид апокалиптического существа с других миров». Однако вскоре после процедуры желтые чернила начали скапливаться у внутреннего уголка глаза, распространяясь на нижнее веко. Уже через несколько часов после сеанса она заметила сильное покраснение, отек и кровоизлияние в глазу, а также пожаловалась на потерю зрения.

«Там образовался большой комок, который не рассасывается. Он застрял», — сообщила мексиканка.

Модель, настоящее имя которой Дэнис, обратилась к подписчикам за советом, поскольку ее состояние продолжало ухудшаться. После посещения больницы врачи диагностировали серьезное воспаление и предупредили, что, если симптомы не исчезнут, может потребоваться операция по удалению глаза.

«Врач говорил очень жестко. Он сказал, что, скорее всего, мне придется удалить глаз», — рассказала она.

Несмотря на то, что на следующий день улучшений почти не было, Дэнис колебалась, стоит ли ей возвращаться в клинику из-за страха перед хирургическим вмешательством. Позже она обратилась за второй консультацией к офтальмологу, особенно после того, как начала испытывать приступы рвоты и нарушения зрения уже в обоих глазах.

Спустя четыре дня ее зрение начало восстанавливаться, а отек спал. Тем не менее, мексиканке предстоит еще одна операция для удаления остатков чернил, которые остались в тканях вокруг глаза.

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