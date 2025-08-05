На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина пригрозила девочке на подмосковной детской площадке физическим устранением

В Подмосковье женщина угрожала девочке на детской площадке
true
true
true
close
Shutterstock

В Подмосковье неизвестная пригрозила ребенку на детской площадке физическим устранением. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел на детской площадке в микрорайоне Супонево города Звенигорода. По данным следствия, женщина в ходе конфликта высказала угрозу физическим устранением в адрес девочки.

Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

В ГУ МВД России по региону сообщили, что личность подозреваемой уже установлена, ею оказалась местная жительница. Женщину доставили в отдел и привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и мелкое хулиганство.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что дочь женщины упала, и другая девочка, которой та впоследствии угрожала, помогла ей подняться. Предположительно, мать, увидев это, решила, что ее ребенка избивают.

Ранее российская блогерша избила чужого ребенка на Кубани в День защиты детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами