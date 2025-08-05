Женщина пригрозила девочке на подмосковной детской площадке физическим устранением

В Подмосковье женщина угрожала девочке на детской площадке

В Подмосковье неизвестная пригрозила ребенку на детской площадке физическим устранением. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел на детской площадке в микрорайоне Супонево города Звенигорода. По данным следствия, женщина в ходе конфликта высказала угрозу физическим устранением в адрес девочки.

Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

В ГУ МВД России по региону сообщили, что личность подозреваемой уже установлена, ею оказалась местная жительница. Женщину доставили в отдел и привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и мелкое хулиганство.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что дочь женщины упала, и другая девочка, которой та впоследствии угрожала, помогла ей подняться. Предположительно, мать, увидев это, решила, что ее ребенка избивают.

Ранее российская блогерша избила чужого ребенка на Кубани в День защиты детей.