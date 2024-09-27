Уралец попытался переправить в колонию наркотики с помощью арбалета и попался

В Челябинске местного жителя признали виновным в покушении на сбыт наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, ранее судимый челябинец пытался переправить запрещенные вещества на территорию исправительной колонии с помощью арбалета, но его поймали полицейские. В свертке правоохранители нашли героин массой 0,57 г и марихуану массой 18,67 г.

«Судом виновному назначено наказание в виде 10 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — уточнили в ведомстве.

Это не первый случай, когда заключенным пытались передать запрещенные вещества подобным способом. В феврале 2024 года в Кыштыме Челябинской области поймали мужчин с арбалетом, которые переправляли на территорию ИК-10 18 граммов марихуаны.

Ранее пермских полицейских из отдела наркоконтроля обвинили в хранении наркотиков.