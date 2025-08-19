Россиянам рассказали об опасности откосов с зеркалами на окнах

Для зеркальных откосов на окнах, визуально увеличивающих пространство, нужно использовать плоские зеркала без кривизны, чтобы избежать пожара. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко. Он отметил, что при установке зеркал нужно следить, чтобы отражение солнечных лучей не попадало на легковоспламеняющиеся предметы.

«Чтобы сделать зеркальные откосы безопасно, нужно использовать плоские зеркала без кривизны, чтобы они не фокусировали пучок света. Завод-изготовитель, как правило, делает по своим технологиям, по ГОСТу, и если зеркало сделано некачественно, то есть в каких-то в кустарных условиях, я допускаю, что могут быть какие-то изменения в параметрах самого зеркала. Нужно проверять траекторию отражения и убедиться при установке таких зеркал, что солнечные лучи не попадают на легковоспламеняющиеся вещества. Держать шторы закрытыми, чтобы лучи не попадали на зеркала и не было отражения на какие-то горючие материалы. В моей практике я не помню, чтобы статистика показывала, что возгорание происходило именно от солнечных зайчиков. Зеркальные откосы обычно безопасны, и при покупке, установке таких зеркал нужно смотреть на правильность формы, чтобы отражение было правильное. И при установке смотреть, куда падают лучи. Если будут какие-то сомнения, заменить его обязательно. Нужно проверять отражение в разное время дня, чтобы убедиться в безопасности», — сказал он.

Бойко уточнил, что в мировой практике были инциденты, когда зеркало, установленное у окна, приводило к возгоранию, поэтому при определенных условиях это возможно.

«Может ли зеркало у окна вызвать пожар? В редких случаях это возможно, но существуют условия: если солнечные отражаются от зеркала и фокусируются на легковоспламеняющихся предметах, особенно если это жидкости, для которых температура возгорания минимальна, то есть достаточно небольшого нагрева для того, чтобы эти материалы могли возгораться. Второе — зеркало искривлено или расположено под таким углом, что концентрирует пучок света. Третье — если в помещении сухо и есть горючие материалы. Если мировую практику посмотреть, то в Лондоне в 2010 году искривленное зеркало в ванной фокусировало солнечные лучи на пластиковую коробку. И из-за этого произошло возгорание этой коробки. И в Америке, если не ошибаюсь, в 2014 или 2015 году выпуклое зеркало на стене отражало свет на занавески и вызвало тление ткани. Если ткань тлеет, при длительном воздействии происходит возгорание. Случаи такие из мировой практики существуют», — заключил он.

