На Солнце зафиксировали сильную вспышку

На Солнце произошла сильная вспышка уровня М
Depositphotos

Сильная вспышка уровня М зафиксирована на Солнце во вторник утром, 19 августа, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые ранее сообщали, что на Солнце растет новая корональная дыра, которая вызовет на Земле магнитные бури среднего уровня, а геомагнитная обстановка будет крайне нестабильной. Кроме того, они отметили высокую вероятность магнитных бурь, которые затронут и 20 августа.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M, X. Минимальный класс A0.0. При переходе к следующей букве мощность возрастает в 10 раз. Вспышки часто сопровождаются выбросами плазмы, которые, достигая Земли, вызывают магнитные бури.

Магнитные бури в свою очередь влияют на работу являются энергосистем. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.

4 ноября 2003 года произошла самая сильная солнечная вспышка, зафиксированная в современную эпоху. Она была классифицирована как X28.

Есть и другие мощные солнечные вспышки, например, «Событие Кэррингтона» — супершторм, который произошёл между 28 августа и 2 сентября 1859 года. В историю вошёл в честь британского астронома Ричарда Кэррингтона, наблюдавшего за происходящим через собственный телескоп.

Ранее российские ученые спрогнозировали магнитные бури на 11 лет вперед.

