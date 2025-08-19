Директора оздоровительного лагеря, где школьница отравилась репеллентом, задержали

В Хакасии правоохранители задержали директора оздоровительного лагеря, где десятилетняя девочка отравилась средством от насекомых и не выжила. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, с 13 по 26 июня девочка отдыхала в одном из детских лагерей республики и бесконтрольно использовала репеллент, разбрызгивая его на одежду и кожу, чтобы защититься от комаров. Из-за этого у ребенка развилось острое химическое отравление. При этом вожатые и сотрудники администрации, как утверждает ведомство, никак не контролировали процесс использования девочкой средства.

26 июня она пожаловалась на плохое самочувствие. Ее экстренно забрали в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь пациентки шесть дней, но спасти ее не смогли.

«По версии следствия, директор лагеря не обеспечил круглосуточное нахождение на территории врача-педиатра, ограничившись присутствием медицинской сестры, что повлекло несвоевременное оказание ребенку необходимой медицинской помощи», — рассказали в СК.

Директора оздоровительного лагеря задержали, ему предъявлено обвинение по статье «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» УК РФ.

