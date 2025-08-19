США предупредили о рисках для здоровья из-за фейковых кукол Лабубу

NBS: поддельные куклы Лабубу легко ломаются и могут вызвать удушье у детей

Комиссия по безопасности потребительских товаров США предупредила о серьезной опасности поддельных плюшевых кукол Labubu для маленьких детей. Об этом пишет NBS News.

Фальшивые куклы, известные в интернете как Lafufu, стали появляться на рынке параллельно с ростом популярности оригинальных Labubu — маленьких плюшевых монстриков, часто продающихся в слепых коробках. Социальные сети заполонили видео с распаковками игрушек, а спрос на настоящие Labubu вырос, что привело к увеличению предложения подделок.

По данным экспертов, некачественные игрушки легко разламываются на мелкие детали, которые ребенок может засунуть в рот, что создает риск удушья.

Власти потребовали изъять тысячи поддельных кукол из-за нарушений федеральных норм. В Комиссии отметили, что родители должны покупать игрушки только у надежных продавцов и обращать внимание на маркировку: у оригинальных кукол Pop Mart есть голографическая наклейка с названием производителя и UV-штамп на одной из лапок.

В Комиссии предупредили, что чрезмерно низкая цена на игрушку также может служить сигналом ненадёжности продавца, и призвали родителей всегда проверять наличие предупреждений о риске удушья на упаковке.

Ранее Мадонне подарили торт-лабубу с грудью.