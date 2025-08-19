Российская молодежь стала патриотичнее

ВЦИОМ: в России 99% патриотов среди молодежи 18-24 лет

Доля патриотов среди российской молодежи (18-24 лет) составляет 99%, а с 2016 года этот показатель вырос на 16%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные ВЦИОМ.

Как отметил политический аналитик Петр Колчин, патриотические настроения среди молодежи становятся устойчивой тенденцией.

«На нее повлияли многие факторы: развитие системы образования и воспитания, мировоззренческие перемены в обществе, формирование новых возможностей для самореализации», — сказал он.

По мнению Колчина, эмиграционные настроения среди молодежи находятся на историческом минимуме.

«Система молодежной политики России работает и справляется со своими задачами», — добавил он.

Как отмечают социологи, 97% современных школьников в России гордятся своей страной (83% довольны жизнью в стране, а 91% связывает свое будущее с Россией).

Также, по данным исследований, 88% школьников положительно относятся к церемониям поднятия флага или исполнения гимна.

Кроме того, в России создано множество проектов, с помощью которых молодежь может развивать свой творческий потенциал, создавать базу для будущего и осваивать новые навыки. В исследовании ВЦИОМ отметили, что 93% школьников, вступивших в «Движение Первых», порекомендуют своим друзьям последовать их примеру.

По словам политолога Данилы Гуреева, государство уже в школе помогает учащимся выстроить траекторию профессионального роста.

«Профориентационные занятия, проекты «Движения Первых», АНО «Россия — страна возможностей» помогают талантливым ребятам со всей страны проявить и реализовать себя», — сказал он.

Как отметил политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко, современная российская молодежь готова брать на себя ответственность и отстаивать историческую правду.

«Если для поколения 1990-х ключевыми вопросами были утрата доверия к государству и поиск новых идентификационных оснований, то подростки и молодые люди 12–18 лет формируются в условиях, когда Россия уже выступает в качестве самостоятельного и влиятельного мирового игрока», — сказал он.

Напомним, 19 августа 2025 года в Национальном центре «Россия» состоится Всероссийский педагогический съезд, который соберет 1200 представителей педагогического сообщества, науки, власти и бизнеса.