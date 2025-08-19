На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвал лучшие продукты для борьбы со стрессом

Диетолог Бобровский: клубника, шпинат и апельсины помогают снизить стресс
Shutterstock

Для снижения уровня стресса в рацион важно включить определенные продукты, которые поддерживают нервную систему и помогают организму преодолеть эмоциональные нагрузки. Во время тяжелых периодов психоэмоционального напряжения крайне важно, чтобы питание было максимально сбалансированным, рассказал Pravda.Ru диетолог Андрей Бобровский.

По словам специалиста, отсутствие в рационе важных для организма витаминов и микроэлементов грозит истощением и снижением общего настроения. В частности, важно потребление достаточного количества продуктов, насыщенных магнием, цинком, полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6 и фолиевой кислотой. Эти микроэлементы нужны для повышения устойчивости нервной системы к перегрузкам.

Среди лучших продуктов, богатых нутриентами, диетолог назвал клубнику, цитрусовые, авокадо, шпинат и другую зелень.

«Именно они должны составлять не менее четверти ежедневного рациона. Яркие фрукты и свежие овощи не только полезны, но и создают ощущение разнообразия и насыщенности в питании», — подчеркнул врач.

Также он порекомендовал включить в рацион перепелиные яйца, орехи и жирную рыбу – например, скумбрию, сельдь. По словам Бобровского, они важны для пополнения в организме запасов полезных жиров и аминокислот, которые как раз необходимы для синтеза гормонов настроения – например, серотонина.

До этого ученые установили, что помидоры, зеленый перец и японские соевые бобы натто могут снижать уровень стресса за счет воздействия на микробиом кишечника. Эти продукты чаще входили в рацион участников с более устойчивой психикой и были связаны с высокой плотностью полезной бактерии.

Ранее психиатр рассказала, какие способы помогут «перезагрузить» мозг во время стресса.

