Эксперт раскрыла способ сохранить витамины в овощных и фруктовых заготовках

Замораживание – это на сегодняшний день лучший способ сохранения витаминов в овощах и фруктах. Об этом RT рассказала специалист по домашней экономике проекта «X5 Клуб» Арина Самойлова.

Отметим, что в этом году уже в начале августа спрос на товары для домашнего консервирования, в том числе банки, крышки, закаточные машинки и уксус, превысил прошлогодние показатели на 10% — об этом газете «Известия» сообщили в компании «Платформа ОФД». По мнению аналитиков, россияне начали раньше делать заготовки из-за обильного урожая ягод в этом году – жимолости, смородины, малины и крыжовника.

С помощью современных технологий есть возможность сохранить порядка 90% полезных веществ в таких продуктах, как брюссельская капуста, облепиха, клубника, зелень и брокколи, отметила Самойлова. В качестве примера она привела шоковую заморозку, когда при температуре ниже -18 градусов удается сохранить в целости клетки продуктов, причем после разморозки они будут богаты витаминами С, В и прочими микроэлементами.

А вот при обычном консервировании количество витаминов сильно падает, так как этот процесс подразумевает термообработку, подчеркнула специалист. По ее словам, в таких заготовках теряется до половины полезных микроэлементов, однако минералы и клетчатка все-таки сохраняются, поэтому даже такая консервация остается полезной. Эксперт посоветовала объединять оба подхода, пояснив, что шоковая заморозка – это гарантия сохранения витаминов, а обычная консервация – способ обогатить рацион.

«Важно помнить о правильном хранении продуктов перед приготовлением, выборе проверенных поставщиков и внимательной проверке сроков годности», — заключила Самойлова.

Напомним, технологи до этого рассказали, что консервация помогает сохранить почти все полезные вещества в овощах, фруктах, мясе и рыбе. Исключение составляет витамин С, значительная часть которого разрушается при воздействии высоких температур. В зависимости от типа продукта и способа консервации может «теряться» до 60% этого соединения.

Ранее эксперты объяснили, кому противопоказано есть консервацию.