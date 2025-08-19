Ряд категорий бюджетников ждет повышение окладов осенью

В ГД рассказали о повышении зарплат для ряда категорий бюджетников с 1 октября

Член комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия») сообщил, что очередная индексация окладов для отдельных категорий работников, финансируемых из федерального бюджета, запланирована на 1 октября 2025 года. Об этом парламентарий рассказал в интервью ТАСС.

По словам Говырина, на 7,6% будут увеличены оклады работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Повышение коснется сотрудников организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, в том числе занятых в здравоохранении, образовании, культуре, социальной защите, а также в научных и архивных учреждениях. Аналогичная индексация предусмотрена и для гражданского персонала, проходящего службу в воинских частях и в других структурах с военной или приравненной к ней службой.

Механизм повышения зарплат опирается на положение Трудового кодекса РФ, обязывающее работодателей корректировать оплату труда при росте потребительских цен. На практике же индексация в публичном секторе проводится централизованно по распоряжению правительства, пояснил депутат.

Ранее власти РФ поддержали повышение МРОТ в следующем году.