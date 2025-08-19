На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ряд категорий бюджетников ждет повышение окладов осенью

В ГД рассказали о повышении зарплат для ряда категорий бюджетников с 1 октября
true
true
true
close
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Член комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия») сообщил, что очередная индексация окладов для отдельных категорий работников, финансируемых из федерального бюджета, запланирована на 1 октября 2025 года. Об этом парламентарий рассказал в интервью ТАСС.

По словам Говырина, на 7,6% будут увеличены оклады работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Повышение коснется сотрудников организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, в том числе занятых в здравоохранении, образовании, культуре, социальной защите, а также в научных и архивных учреждениях. Аналогичная индексация предусмотрена и для гражданского персонала, проходящего службу в воинских частях и в других структурах с военной или приравненной к ней службой.

Механизм повышения зарплат опирается на положение Трудового кодекса РФ, обязывающее работодателей корректировать оплату труда при росте потребительских цен. На практике же индексация в публичном секторе проводится централизованно по распоряжению правительства, пояснил депутат.

Ранее власти РФ поддержали повышение МРОТ в следующем году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами