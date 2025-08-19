На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минпросвещения запустит программу «Разговоры о важном» в детских садах

Минпросвещения с сентября начнет апробацию «Разговоров о важном» в детских садах
Depositphotos

С 1 сентября текущего года Минпросвещения России запускает апробацию программы «Разговоры о важном» для воспитанников детских садов в возрасте от 3 до 7 лет. Данный эксперимент будет проводиться в дошкольных образовательных учреждениях, расположенных в 22 регионах, включая Москву, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По информации издания, на занятиях будут подниматься такие темы, как важность семьи и дружеских отношений. Также на уроках детям будут прививаться доброта, честность, справедливость, милосердие.

«Разговоры о важном» также будут связаны с изучением истории, уважением к культуре России и воспитанием любви к Родине.

«Именно в дошкольном возрасте закладывается прочный фундамент личности ребенка, его ценностные ориентиры и отношение к миру», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Как уточнили в ведомстве, данная методика будет включать в себя интерактивные составляющие, такие как игровые элементы, творческие упражнения и чтение художественной литературы.

Ранее в Госдуме предложили включить в «Разговоры о важном» тему донорства крови.

