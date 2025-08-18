Суд РФ обязал выплатить Google 3,8 млн рублей

Суд оштрафовал Google на 3,8 млн рублей за нарушение в ограничении информации

Таганский районный суд города Москвы признал компанию Google LLC виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации, подлежащей ограничению, и назначил ей штраф в размере 3,8 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Гугл ЛЛС (Google LLC) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ), судом назначен штраф в 3,8 млн рублей», — сообщили агентству в суде.

В конце июля судебные приставы приступили к принудительному взысканию многомиллиардной задолженности с американской компании Google LLC. По имеющимся сведениям, в отношении фирмы поступили исполнительные документы из управлений Таганского, Пресненского и Нагорного районов Москвы, а также от Роскомнадзора и Гагаринского районного суда на общую сумму примерно 27,3 млрд рублей.

До этого турецкие власти наложили на Google штраф примерно в $9 миллионов за невыполнение нормативных требований.

Ранее россиян призвали постепенно отказываться от использования иностранных IT-платформ.