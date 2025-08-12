Россиян призвали постепенно отказываться от использования иностранных IT-платформ

Amazon, Microsoft или Google не просто ушли из России, бросив своих пользователей, но и оказывают прямую поддержку противникам РФ. Также Google несет угрозу безопасности для обычных граждан. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Малькевич.

«Призываю всех россиян проявлять осознанность. Пора постепенно отказываться от подобных сервисов, в первую очередь от Google. Эта компания не только оказывает поддержку нашим противникам, но и несет прямую угрозу безопасности для обычных граждан. Помните, что ваша переписка и документы хранятся на серверах в США, и при первой же возможности эта информация может быть использована против вас», — отметил Малькевич.

С тем, что использование зарубежных облачных сервисов и иностранных IT-платформ связано с высоким риском, согласен также глава Департамента цифровых технологий ТПП РФ Владимир Маслов. Он отметил, что сегодня их мощности используются для атак на Россию, а далее могут быть направлены против любого российского бизнеса или конкретного человека.

«Нужно понимать, что, уходя с российского рынка, эти компании не потеряли к нам интерес. Они по-прежнему контролируют данные миллионов наших граждан, а теперь еще и помогают тем, кто ведет против нас войну в киберпространстве», — подчеркнул Маслов.

По его словам, полный технологический суверенитет достигается исключительно через развитие собственных решений и перевод бизнеса и государственных структур на отечественные платформы. «Чем быстрее мы откажемся от этих сервисов, тем безопаснее будет наша страна», — уверен Маслов.

Ранее сообщалось, что украинские хакеры используют серверные мощности Amazon, Microsoft и Google для проведения DDoS-атак на российские ресурсы. По разным оценкам, доля такого трафика может составлять от 2% до 30% от всего объема атак с американских адресов.