Задолженность Google по решениям судов РФ составила десятки миллиардов рублей

Задолженность Google по решениям российских судов достигла почти 27,3 млрд рублей

Судебные приставы принудительно взыскивают с американской компании Google LLC почти 27,3 млрд рублей задолженности. Об этом сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, в отношении компании поступили документы из Таганского, Пресненского, Нагорного районов Москвы, Роскомнадзора и Гагаринского районного суда на сумму, превышающие 27 млрд рублей.

Еще 35 исполнительных производств в отношении компании открыто на основании материалов из Арбитражного суда Москвы. Взыскиваемая по ним сумма составляет почти 1,5 млн рублей.

До этого сообщалось, что компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление, чтобы видеохостинг YouTube вновь стал нормально работать на территории страны.

Сумма требований российских телеканалов к Google к февралю 2025 года превысила 2,8 дуодециллиона рублей. Дуодециллион — это единица с 39 нулями. Долг связан с неисполнением Google обязательств по восстановлению аккаунтов российских СМИ на YouTube.

Ранее московские суды привлекли к ответственности Google и Twitch.