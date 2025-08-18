На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аферист под предлогом ремонта в квартире выманил у российской пенсионерки 4 млн рублей

В Тамбове аферист под предлогом ремонта выманил у пенсионерки 4 млн рублей
Ilya Naymushin/Reuters

В Тамбове пенсионерка отдала мошеннику, пообещавшему ей ремонт в квартире, крупную сумму денег. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Все началось в апреле 2023 года. Пенсионерка, планировавшая сделать ремонт в своей квартире, через знакомых нашла бригадира, к которому обратилась за помощью. Мужчина получил от нее 4 млн рублей на материалы и работу, но после этого исчез, не выполнив обязательств.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого лишь сейчас. Предполагаемым аферистом оказался 30-летний ранее судимый местный житель.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ — мошенничество. После окончания проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее воронежец поверил в письмо из ФНС и отдал мошенникам 11 млн рублей.

