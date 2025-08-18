Мужчина дважды изнасиловал пожилую мать за то, что та у него на глазах изменяла отцу

В Индии 39-летний мужчина дважды изнасиловал свою 65-летнюю мать за то, что она изменяла отцу у него на глазах. Об этом сообщает Patrika News.

Все случилось в городе Дели в период с 1 по 14 августа. Предварительно, мужчина попросил отца развестись с его матерью в связи с тем, что та изменяла ему — он был свидетелем ее соитий с другими в детстве. После этого он напал на мать и изнасиловал ее, а затем еще раз сделал это в другой день. Женщина позже рассказала, что сын объяснил свои действия как «наказание» за ее поведение в прошлом.

После второго инцидента женщина вместе с 25-летней дочерью обратилась в полицейский участок Хауз-Кази. Медицинское освидетельствование подтвердило факт насилия.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, ведется расследование.

