Женщина перерезала горло сыну-наркоману, который ее насиловал

В Индии женщина перерезала сыну-наркоману горло за то, что он ее насиловал
Depositphotos

В Индии 56-летняя женщина перерезала горло 32-летнему сыну, который неоднократно ее насиловал. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел 7 августа в городе Биджноре. Женщина взяла нож и перерезала своему сыну горло, он не выжил. Первоначально мать пыталась скрыть преступление, заявив о нападении неизвестного. Однако несоответствия в показаниях привели к ее признанию во время допроса.

По словам женщины, ее сын был наркоманом. Все произошло после того, как он, вернувшись домой в неадекватном состоянии, изнасиловал ее, пока муж женщины спал во дворе. Она сообщила, что ее сын неоднократно ее насиловал, однако она это скрывала, опасаясь общественного осуждения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее женщина нашла в кровати с дочерью ее 14-летнего любовника и ударила его ножом.

