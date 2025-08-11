Женщина перерезала горло сыну-наркоману, который ее насиловал

В Индии женщина перерезала сыну-наркоману горло за то, что он ее насиловал

В Индии 56-летняя женщина перерезала горло 32-летнему сыну, который неоднократно ее насиловал. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел 7 августа в городе Биджноре. Женщина взяла нож и перерезала своему сыну горло, он не выжил. Первоначально мать пыталась скрыть преступление, заявив о нападении неизвестного. Однако несоответствия в показаниях привели к ее признанию во время допроса.

По словам женщины, ее сын был наркоманом. Все произошло после того, как он, вернувшись домой в неадекватном состоянии, изнасиловал ее, пока муж женщины спал во дворе. Она сообщила, что ее сын неоднократно ее насиловал, однако она это скрывала, опасаясь общественного осуждения. Возбуждено уголовное дело.

