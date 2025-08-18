Почти 30 собак в критическом состоянии нашли в доме в Ленобласти, выжили не все

78.ru: почти 30 истощенных собак нашли на передержке в Ленобласти, выжили не все

В Ленобласти волонтеры обнаружили на передержке в одном из домов почти 30 собак в критическом состоянии. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в частном доме в Гатчинском районе, где животные находились на передержке у местной жительницы. Женщина занималась передержкой собак 11 лет и имела хорошую репутацию, но в этот раз уехала в отпуск и, как оказалось, оставила питомцев без должного ухода.

Когда волонтеры приехали проверить условия содержания, они обнаружили, что две собаки не выжили. Еще три пса пропали без вести. Семь собак с сильным истощением и обезвоживанием срочно отправили в ветеринарные клиники. Остальных распределили по временным передержкам.

Хозяйка дома не выходит на связь. Волонтеры подали заявление в полицию.

Ранее в Москве волонтеры занимались спасением из «квартиры-приюта» 40 голодных и больных кошек.