На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Почти 30 собак в критическом состоянии нашли в доме в Ленобласти, выжили не все

78.ru: почти 30 истощенных собак нашли на передержке в Ленобласти, выжили не все
true
true
true
close
Shutterstock

В Ленобласти волонтеры обнаружили на передержке в одном из домов почти 30 собак в критическом состоянии. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в частном доме в Гатчинском районе, где животные находились на передержке у местной жительницы. Женщина занималась передержкой собак 11 лет и имела хорошую репутацию, но в этот раз уехала в отпуск и, как оказалось, оставила питомцев без должного ухода.

Когда волонтеры приехали проверить условия содержания, они обнаружили, что две собаки не выжили. Еще три пса пропали без вести. Семь собак с сильным истощением и обезвоживанием срочно отправили в ветеринарные клиники. Остальных распределили по временным передержкам.

Хозяйка дома не выходит на связь. Волонтеры подали заявление в полицию.

Ранее в Москве волонтеры занимались спасением из «квартиры-приюта» 40 голодных и больных кошек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами