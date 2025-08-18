Петербуржец получил цветочным горшком по голове во время ссоры и попал в реанимацию

В Петербурге мужчина попал в реанимацию из-за удара цветочным горшком

В Петербурге 49-летний мужчина оказался в реанимации после удара цветочным горшком по голове. Об этом сообщает Neva.Today.

Инцидент произошел 13 августа в квартире на Шлиссельбургском проспекте. По предварительным данным, во время ссоры 50-летняя женщина ударила мужчину цветочным горшком по голове.

Мужчину с места происшествия забрала бригада скорой помощи. Пострадавший с множественными травмами головы был госпитализирован в тяжелом состоянии и помещен в реанимацию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую 17 августа. Расследование продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

