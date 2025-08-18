На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Петербуржец получил цветочным горшком по голове во время ссоры и попал в реанимацию

В Петербурге мужчина попал в реанимацию из-за удара цветочным горшком
true
true
true
close
Shutterstock

В Петербурге 49-летний мужчина оказался в реанимации после удара цветочным горшком по голове. Об этом сообщает Neva.Today.

Инцидент произошел 13 августа в квартире на Шлиссельбургском проспекте. По предварительным данным, во время ссоры 50-летняя женщина ударила мужчину цветочным горшком по голове.

Мужчину с места происшествия забрала бригада скорой помощи. Пострадавший с множественными травмами головы был госпитализирован в тяжелом состоянии и помещен в реанимацию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую 17 августа. Расследование продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мужчина попал в реанимацию после кровавой поножовщины в петербургской коммуналке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами