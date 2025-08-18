В Набережных Челнах на видео попал разгуливающий без одежды мужчина

В Набережных Челнах мужчина без одежды разгуливал рядом с остановкой транспорта

В Набережных Челнах мужчина шокировал местных жителей, прогулявшись по улице без одежды. Об этом сообщает Kazanfirst.

Неизвестного заметили около остановки «Студенческая». На кадрах с места заметно, как мужчина идет по тротуару без обуви и одежды. При этом одна из свидетельниц сделала дебоширу замечание, но тот проигнорировал ее слова.

По какой причине мужчина вышел на улицу в таком виде и обратили ли на это внимание сотрудники правоохранительных органов, на ситуацию не уточняется.

До этого в Омске прохожие засняли мужчину, который вышел на улицу без одежды. В момент, когда его застали местные жители, на неизвестном были только черные чулки и обувь. Причины такого поведения неизвестны.

Мужчина скрылся. Омичи тем временем высказали опасение того, что подозрительный незнакомец может наброситься на одинокого ребенка.

Ранее россиянка случайно запустила стрим и десять минут просидела перед камерой без одежды.