Пастор признан виновным в сексуальном насилии и побоях в отношении женщин и детей

В Шотландии судят пастора за сексуальное насилие и избиения женщин и детей

Пастор из Шотландии признан виновным в 19 обвинениях в сексуальном и физическом насилии в отношении женщин и детей, пишет Daily Mail.

По данным следствия, 51-летний Джеймс Харам изнасиловал женщину и систематически подвергал насилию молодых людей, которых часто бил деревянной ложкой или прутом. Всего Харам признан виновным по 19 пунктам обвинения, включая физическое и сексуальное насилие. Преступления совершались в период с 1997 по 2020 год в Глазго, а также в Дамбартоне, Данбартоншире и Эйршире.

Одна из пострадавших рассказала, что подвергалась регулярным издевательствам: Харам обзывал ее, бил кулаками, кидал в нее предметы и угрожал избить стулом. Он контролировал ее передвижения, проверял, с кем она общается, и заставлял участвовать в религиозных мероприятиях.

В отдельных случаях насилие доходило до удушения, а сексуальные домогательства сопровождались библейскими отсылками и требованиями «подчинения». По словам потерпевшей, она часто рыдала от страха и унижения. Сам Харам утверждал, что «все сексуальные контакты были по обоюдному согласию» и называл женщину «невероятно убедительной».

Жестокое обращение с детьми включало «проверки скромности» девочек и регулярные побои. Одна из жертв дала «наглядное описание жестокости», с которой сталкивалась. Джеймс Харам же настаивал, что обвинения «полностью сфабрикованы».

Судья Том Хьюз подчеркнул серьезность преступлений и отложил вынесение приговора до сентября 2025 года, отметив, что это «глубоко тревожный случай с многочисленными инцидентами насилия и сексуальных преступлений».

Харам был заключен под стражу и, по сообщениям, держал Библию в руках, когда его вели в камеру.

