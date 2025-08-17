На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пьяный россиянин напал с ножом на нового знакомого из-за оскорбления

78.ru: в Петербурге пьяный мужчина напал с ножом на нового знакомого
Shutterstock

В Красносельском районе Петербурга правоохранители устанавливают обстоятельства ссоры двух пьяных приятелей, пострадавшего пришлось госпитализировать. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел во дворах домов по Петергофскому шоссе. Двое пьяных мужчин познакомились на скамейке около дома и устроили драку. В ходе конфликта один из его участников выхватил нож и ударил им оппонента по руке.

Пострадавшего госпитализировали. Нападавшего удалось задержать, 33-летний мужчина признался, что напал на собутыльника из-за оскорбления.

До этого в Челябинске задержали мужчину, напавшего в магазине на кассира. Инцидент произошел в одном из сетевых супермаркетов, в торговый зал ворвался мужчина, вооруженный ножом. Злоумышленник, угрожая холодным оружием, приказал кассиру достать выручку. Похитив 4 тысячи рублей, он скрылся.

Ранее россиянин ограбил магазин ради кофе и жвачки и избил продавцов.

