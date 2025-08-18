Стали известны подробности трагической гибели подростка в Подмосковье

Отравившийся насмерть освежителем воздуха подросток из Егорьевска был с друзьями

Погибший в подмосковном Егорьевске подросток в момент инцидента был в компании друзей. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, 15 августа подросток вышел из дома, сказав родителям, что отправился на прогулку. В это время его друзья приобрели в магазине несколько баллонов освежителей воздуха. Подростки зашли в один из домов Пятого микрорайона. Там на лестничной площадке третьего этажа юноша потерял сознание, вдохнув освежитель. Спасти подростка не удалось.

Погибший состоял на внутришкольном учете за мелкие правонарушения. Подростка растили мать и отчим.

Помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Анна Тертична рассказала, что с места происшествия изъяты предметы, по которым будут проведены судебно-медицинская, дактилоскопическая, физико-химическая, биологическая судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге юноша попал в больницу, надышавшись пылью во время уборки в комнате.