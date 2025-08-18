На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности трагической гибели подростка в Подмосковье

Отравившийся насмерть освежителем воздуха подросток из Егорьевска был с друзьями
true
true
true
close
Telegram-канал «Прокуратура Московской области»

Погибший в подмосковном Егорьевске подросток в момент инцидента был в компании друзей. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, 15 августа подросток вышел из дома, сказав родителям, что отправился на прогулку. В это время его друзья приобрели в магазине несколько баллонов освежителей воздуха. Подростки зашли в один из домов Пятого микрорайона. Там на лестничной площадке третьего этажа юноша потерял сознание, вдохнув освежитель. Спасти подростка не удалось.

Погибший состоял на внутришкольном учете за мелкие правонарушения. Подростка растили мать и отчим.

Помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Анна Тертична рассказала, что с места происшествия изъяты предметы, по которым будут проведены судебно-медицинская, дактилоскопическая, физико-химическая, биологическая судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге юноша попал в больницу, надышавшись пылью во время уборки в комнате.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами