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В Петербурге юноша попал в больницу, надышавшись пылью во время уборки в комнате

Mash: в Петербурге юноша убирался в комнате и попал в больницу
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге 20-летний юноша попал в больницу, когда пытался почистить пылесос и надышался пылью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

20-летнего молодого человека провести уборку в комнате заставила мать, женщине не нравилось, что в комнате сына беспорядок. Юноша решил почистить пылесос, надышался пылью и едва не потерял сознание.

Увидев кровь изо рта и носа сына, мать вызвала скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали с повреждением слизистых, в медицинском учреждении он пробудет как минимум две недели, чтобы снизить риски возникновения пневмонии.

До этого в Невинномысске школьник едва не сжег квартиру, когда пытался приготовить поесть. Он поставил на включенную плиту кастрюлю с маслом и ненадолго отошел в другую комнату. Вернувшись, он почувствовал запах гари и попытался потушить раскаленное масло водой, оно мгновенно вспыхнуло. Подросток не растерялся и сразу вызвал пожарных. Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали ребенка и ликвидировали возгорание.

Ранее в Петербурге подросток попал в реанимацию после заплыва на надувном матрасе.

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