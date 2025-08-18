Посетитель аптеки пытался засунуть камеру фармацевту под халат, его ищет полиция

В Ангарске разыскивают мужчину, который снимал работницу аптеки под ее халатом

В Ангарске полиция разыскивает извращенца, который пытался подобраться камерой под халат работницы одной из местных аптек. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Как рассказала потерпевшая, посетитель аптеки в синей футболке попросил у нее лекарство, находившееся в закрытом стеклянном шкафу. Чтобы достать его, девушке пришлось пойти за ключом, выйти к покупателю и достать необходимое ему средство. Когда фармацевт наклонялась, она почувствовала странное движение под халатом, но подумала, что ей показалось.

Когда мужчина ушел, она посмотрела запись с камеры, в обзор которой попадает шкаф, и увидела, что покупатель направлял ей под халат камеру.

«Мне противно, мерзко и оскорбительно. Как можно так низко пасть?» — возмутилась девушка.

Личностью посетителя аптека заинтересовались правоохранительные органы, мужчину разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Петербурге молодой человек направил телефон под юбку девушке, а когда его уличили в съемке, скрылся.