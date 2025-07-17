На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге неизвестный снимал девушку под юбкой и скрылся, когда начали снимать его

В Петербурге молодой человек направил телефон под юбку девушке
true
true
true
close
NeydtStock/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге молодой человек снимал девушку под юбкой. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на пересечении Седова и Ивановской. По данным Telegram-канала, пострадавшая шла по подземному переходу, и, поднимаясь по лестнице, почувствовала, как кто-то к ней прикоснулся.

Оглянувшись, она заметила молодого человека, который сунул телефон под одежду девушки и сделал снимок. Поняв, что его заметили и снимают, юноша сбежал.

Как рассказала сама девушка, неизвестный делал все «профессионально» и предполагает, что он делал это не в первый раз. Пострадавшая планирует обратиться в полицию.

Подобный случай произошел в метро Петербурга несколько дней назад. Когда пассажирка поднималась, стоявший позади мужчина сделал несколько снимков у нее под юбкой.

Когда девушка поняла, что происходит, она обернулась и увидела кадры на экране его телефона. После этого пострадавшая стала снимать молодого человека, и тот сбежал.

Ранее певица Рита Ора в открытом топе проехалась в метро в Бруклине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами