В Петербурге неизвестный снимал девушку под юбкой и скрылся, когда начали снимать его

В Петербурге молодой человек направил телефон под юбку девушке

В Петербурге молодой человек снимал девушку под юбкой. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на пересечении Седова и Ивановской. По данным Telegram-канала, пострадавшая шла по подземному переходу, и, поднимаясь по лестнице, почувствовала, как кто-то к ней прикоснулся.

Оглянувшись, она заметила молодого человека, который сунул телефон под одежду девушки и сделал снимок. Поняв, что его заметили и снимают, юноша сбежал.

Как рассказала сама девушка, неизвестный делал все «профессионально» и предполагает, что он делал это не в первый раз. Пострадавшая планирует обратиться в полицию.

Подобный случай произошел в метро Петербурга несколько дней назад. Когда пассажирка поднималась, стоявший позади мужчина сделал несколько снимков у нее под юбкой.

Когда девушка поняла, что происходит, она обернулась и увидела кадры на экране его телефона. После этого пострадавшая стала снимать молодого человека, и тот сбежал.

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