Медведь напал на сибиряка и сильно ранил его

В Иркутской области медведь напал на мужчину, пострадавший в больнице
ArCaLu/Shutterstock/FOTODOM

В Иркутской области 40-летний местный житель оказался в больнице после встречи с медведем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в Казачинско-Ленском районе, у реки Моголь. О нем в экстренные службы заявила подруга пострадавшего: она сообщила, что на ее сожителя, который занимался работами для подготовки леса к вырубке, напал дикий зверь.

«Мужчину с телесными повреждениями доставили на гусеничном тракторе в деревню Кутим, после чего на лодке переправили в деревню Мартыново, где его ожидала скорая медицинская помощь», — уточнили в полиции.

В ведомстве напомнили, что важно соблюдать меры предосторожности во время работы или выхода в тайгу. А также предупредили, что медведей нельзя прикармливать. Не стоит приближаться к хищникам и снимать их на фото и видео.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае медведь пришел в дачный поселок и вызвал переполох.

