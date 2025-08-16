На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведь напугал дачников в Хабаровском крае

В Хабаровском крае медведь пришел в дачный поселок
true
true
true
close
соцсети

В Хабаровском крае медведь ночью наведался на дачи и прогулялся по улицам. Об этом сообщается в Telegram-канале DVHAB.

Инцидент произошел в поселке Некрасовка у СНТ «Надежда». Хищник забрел на дачи ночью, медведь побродил по улицам и попал на записи камер видеонаблюдения на одном из участков. На записи видно, как он стоит у забора возле птичника, от стаи гусей хищника отделяла тонкая перегородка.

Внутрь двора косолапый проникнуть не пытался. Постояв некоторое время возле потенциальной добычи, медведь ушел. По данным портала Amur Life, информация о происшествии передана в управление охотничьего хозяйства края.

До этого в Сургутском районе местный житель нос к носу столкнулся с молодым медведем на территории гаражного кооператива. Когда животное приблизилось на расстояние нескольких метров, автовладелец решил проверить, что за шум раздается из-за двери. Мужчина выглянул из-за гаража и, и увидев зверя, быстро переместился в авто. Медведь, также испугавшись, убежал с территории гаражей.

Ранее в Хабаровском крае медведь выбежал на трассу и попал под колеса машины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами