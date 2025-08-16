Медведь напугал дачников в Хабаровском крае

В Хабаровском крае медведь ночью наведался на дачи и прогулялся по улицам. Об этом сообщается в Telegram-канале DVHAB.

Инцидент произошел в поселке Некрасовка у СНТ «Надежда». Хищник забрел на дачи ночью, медведь побродил по улицам и попал на записи камер видеонаблюдения на одном из участков. На записи видно, как он стоит у забора возле птичника, от стаи гусей хищника отделяла тонкая перегородка.

Внутрь двора косолапый проникнуть не пытался. Постояв некоторое время возле потенциальной добычи, медведь ушел. По данным портала Amur Life, информация о происшествии передана в управление охотничьего хозяйства края.

До этого в Сургутском районе местный житель нос к носу столкнулся с молодым медведем на территории гаражного кооператива. Когда животное приблизилось на расстояние нескольких метров, автовладелец решил проверить, что за шум раздается из-за двери. Мужчина выглянул из-за гаража и, и увидев зверя, быстро переместился в авто. Медведь, также испугавшись, убежал с территории гаражей.

Ранее в Хабаровском крае медведь выбежал на трассу и попал под колеса машины.