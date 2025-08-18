На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как пользоваться гаджетами, чтобы не болела голова

Врач Дмитриенко: при использовании гаджетов стоит следить за осанкой
Depositphotos

При неправильном использовании гаджетов могут участиться головные боли. Об этом в интервью RuNews24.ru предупредила врач Екатерина Дмитриенко. По ее словам, смартфон чаще всего находится ниже уровня глаз, из-за чего шея испытывает нагрузку, пытаясь удержать вес головы. Кроме того, такая поза может сдавливать сонные артерии, нарушая кровообращение в голове и вызывая нехватку кислорода.

К слову, как отмечала в беседе с газетой «Известия» врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина, «цифровая усталость» стала новой реальностью: проведение 8-10 часов в день перед экранами вызывает усталость глаз, головные боли и раздражительность. По ее данным, каждый пятый пациент с такими жалобами страдает от перегрузки гаджетами.

Головные боли могут возникать и при неправильном положении во время работы за компьютером, продолжила Дмитриенко.

«Неправильная поза во время работы за компьютером может вызвать напряжение в шее и плечах. Это, в свою очередь, может стать причиной головной боли. Часто пользователи не замечают, как они подсаживаются к компьютеру или держат телефон в неудобной позиции», — отметила специалист.

Чтобы снизить вероятность возникновения головной боли, она посоветовала следить за осанкой во время пользования гаджетами, делать перерывы, отводя глаза от экрана хотя бы раз в 20 минут, обзавестись эргономичным креслом для работы и регулярно заниматься физической активностью.

Издание The Economic Times (TET) до этого сообщило, что в современном мире, где преобладает работа с цифровыми устройствами, активно распространяется новое заболевание — так называемый синдром «техношеи». Это состояние, связанное с длительным наклоном головы над экранами смартфонов и ноутбуков, поражает людей всех возрастов — от подростков, занятых онлайн-обучением и играми, до взрослых, работающих удаленно.

Ранее врач раскрыл, поддается ли сколиоз домашнему лечению.

