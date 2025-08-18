На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России отметили годовщину начала Курильской десантной операции

На острове Шамшу открыли первую очередь мемориального комплекса
Пресс-служба правительства Сахалинской области

В 80-ю годовщину начала Курильской десантной операции на острове Шамшу состоялись патриотические мероприятия, посвященные увековечению знаковых событий — церемония захоронения останков павших героев, закладка первого камня первой очереди военно-исторического мемориального комплекса и историческая реконструкция высадки десанта. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора и правительства Сахалинской области.

Сообщается, что в честь памятной даты президент России Владимир Путин направил особое обращение, его во время открытия на Шумшу первой очереди мемориального комплекса в память о воинах-освободителях зачитал первый заместитель руководителя главы российского государства Сергей Кириенко.

В обращении Владимир Путин отметил, что Россия внесла решающий вклад в разгром нацизма, а после победного завершения Великой Отечественной войны — в полной мере выполнила свой союзнический долг.

«Стремительные действия наших войск кардинальным образом изменили стратегическую ситуацию на Дальнем Востоке, сделали неизбежной капитуляцию Японии, сыграли огромную роль в избавлении народов Китая, Кореи, других государств Юго-Восточной Азии от угрозы истребления и порабощения. Одним из последних, поистине судьбоносных сражений Второй мировой войны стало уничтожение крупной группировки японских войск в ходе штурма острова Шумшу и освобождение советскими войсками Курильского архипелага», — подчеркнул президент России.

Глава государства добавил, что в памяти народа России навечно останутся беспримерная отвага и мужество участников Курильской десантной операции. Подвиг поколения победителей всегда будет вдохновляющим примером для всех россиян и великим нравственным ориентиром, считает Владимир Путин.

«Убежден, что нынешние торжественные мероприятия послужат сохранению исторической преемственности, патриотическому воспитанию молодежи», — сказал глава государства.

Отмечается, что Курильская десантная операция — важная страница в мировой истории. 18 августа 1945 года советские войска высадились на остров Шумшу, чтобы освободить Курильские острова от японских милитаристов, и одержали победу над противником, имевшим десятикратное численное превосходство.

