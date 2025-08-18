В российском городе закрыли сразу четыре ТЦ из-за серьезных нарушений

Сразу четыре торговых центра закрыли в Кемерове из-за выявленных серьёзных нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Речь идёт о ТЦ «Вселенная», ТРЦ «Байконур», ТРК «Променад-1» и ТРК «Променад-2» - все они закрыты до устранения нарушений. Как уточняет издание, в зданиях центров провели проверку, в ходе которой обнаружили неисправные системы пожаротушения. Более того, у собственников отсутствовали документы по пожарной безопасности, а ранее выявленные прокурорами недочёты так и не были исправлены.

Напомним, до этого судебные приставы приостановили деятельность крупнейшего в Екатеринбурге торгово-развлекательного центра «Гринвич» из-за нарушений требований антитеррористической защищённости и пожарной безопасности. В ФССП уточнили, что входные двери ТЦ временно опечатали, чтобы предотвратить угрозу жизни и здоровью людей.

Ранее ФАС возбудила 21 дело против российской торговой сети.