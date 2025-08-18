На острове Шумшу открыли мемориал в годовщину Курильской десантной операции

На острове Шумшу провели торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Курильской десантной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора и правительства Сахалинской области.

Штурм острова Шумшу стал завершающей крупной операцией советских войск во Второй мировой войне. По поручению президента России Владимира Путина был создан мемориальный комплекс для увековечивания подвига героев.

«Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения героям легендарной Курильской десантной операции. По поручению президента Владимира Путина по всей стране встают новые мемориалы героям. Это эстафета настоящего патриотизма, подвига и мужества, которую от героев Великой Отечественной войны сегодня приняли участники специальной военной операции» - сказал первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В рамках торжественного мероприятия открыли первый этап мемориального комплекса. Центральным элементом стал бронзовый монумент Героев Советского Союза Николая Вилкова и Петра Ильичева, закрывших своими телами вражеские амбразуры.

Также на территории мемориала прошли церемония возложения цветов и зажжение Памятного огня. Право зажечь огонь было предоставлено участнику СВО Алиасу Авидзба и школьнице Полине Чумак из Пензенской области.

Кроме того, у подножия горы Северной состоялось перезахоронение останков семи красноармейцев, найденных участниками экспедиции «По следам Курильского десанта». Всего за время поисков были обнаружены более 500 артефактов, которые станут частью музея.

В рамках мероприятия провели военно-историческую реконструкцию с участием реконструкторов из России, Беларуси и Китая. Она позволила воссоздать события штурма острова. Для сцен использовали плашкоут с отделением морской пехоты Тихоокеанского флота и форму образца 1945 года.

В память о погибших моряках-пограничниках состоялась церемония спуска венка на воду в районе гибели катера ПК-8. Также открылся кольцевой маршрут «Дорогами острова Шумшу», где можно увидеть места боевых сражений, включая Высоту 171. Кроме того, была организована полоса препятствий «Штурм Шумшу», триатлон «Высота 171» и забег «Курильская верста», а вечером для гостей провели концерт «Песни у костра».