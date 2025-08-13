На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заметили «кроликов-Франкенштейнов»

В США были появились «кролики-франкенштейны» с щупальцами на мордах. Странных животных заметили в Форт-Коллинсе, штат Колорадо, пишет WFSB.

Животных заметили скачущими в поисках еды.

«Похоже, вокруг его рта, или ее рта, торчали черные иглы или черные зубочистки», — сказала местная жительница Сьюзен Мэнсфилд.

Она заметила одного из таких кроликов в своем дворе.

Первые фото кроликов «с шупальцами» появились на портале Reddit, пишет Metro. Департамент парков и дикой природы Колорадо (CPW) заявил, что животные заражены вирусом папилломы кролика, который человеку не передается. Однако в ведомстве местных жителей попросили не трогать незваных гостей и оставаться на безопасном от них расстоянии.

Первым признаком заражения является появление красных, приподнятых пятен на шкуре кролика. Эти пятна со временем превращаются в бородавчатые опухоли, которые во многих случаях трансформируются в ороговевшие папилломы. В некоторых случаях они могут привести к агрессивной форме плоскоклеточного рака кожи, пишет Time News.

Ранее в Южной Корее заметили таинственное речное существо.

