В Госдуме предложили закрепить за учителями право игнорировать чаты вне работы

ТАСС: учителям хотят дать право не отвечать в мессенджерах после уроков

Депутаты фракции «Новые люди» Анна Скрозникова, Георгий Арапов и Амир Хамитов направили министру просвещения РФ Сергею Кравцову письмо с предложением закрепить за педагогами право не отвечать на сообщения в родительских чатах и мессенджерах вне рабочего времени. Об этом пишет ТАСС.

В обращении подчеркивается, что дисциплинарные меры за отсутствие отклика в нерабочие часы должны быть исключены. Авторы инициативы считают целесообразным закрепить в локальных актах образовательных организаций предельное время служебного взаимодействия, а также внести соответствующие положения в трудовые договоры и должностные инструкции.

По их мнению, в условиях цифровизации образования учителя фактически находятся в режиме постоянной доступности, включая вечерние и ночные часы, выходные и праздники. Такая нагрузка не учитывается при оплате труда и не отражается в должностных обязанностях, но фактически становится обязательной.

Депутаты отметили, что случаи, когда педагогам ставят в вину несвоевременные ответы в мессенджерах, становятся все более распространенными. При этом трудовое законодательство не содержит прямого запрета на подобные практики, что создает правовую неопределенность.

Законодатели подчеркнули, что введение «цифровых границ» укрепит правовую и профессиональную защищенность педагогов, улучшит образовательную среду и положительно скажется на качестве обучения, поскольку перегруженный учитель не способен полноценно выполнять свои обязанности.

