На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили закрепить за учителями право игнорировать чаты вне работы

ТАСС: учителям хотят дать право не отвечать в мессенджерах после уроков
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Депутаты фракции «Новые люди» Анна Скрозникова, Георгий Арапов и Амир Хамитов направили министру просвещения РФ Сергею Кравцову письмо с предложением закрепить за педагогами право не отвечать на сообщения в родительских чатах и мессенджерах вне рабочего времени. Об этом пишет ТАСС.

В обращении подчеркивается, что дисциплинарные меры за отсутствие отклика в нерабочие часы должны быть исключены. Авторы инициативы считают целесообразным закрепить в локальных актах образовательных организаций предельное время служебного взаимодействия, а также внести соответствующие положения в трудовые договоры и должностные инструкции.

По их мнению, в условиях цифровизации образования учителя фактически находятся в режиме постоянной доступности, включая вечерние и ночные часы, выходные и праздники. Такая нагрузка не учитывается при оплате труда и не отражается в должностных обязанностях, но фактически становится обязательной.

Депутаты отметили, что случаи, когда педагогам ставят в вину несвоевременные ответы в мессенджерах, становятся все более распространенными. При этом трудовое законодательство не содержит прямого запрета на подобные практики, что создает правовую неопределенность.

Законодатели подчеркнули, что введение «цифровых границ» укрепит правовую и профессиональную защищенность педагогов, улучшит образовательную среду и положительно скажется на качестве обучения, поскольку перегруженный учитель не способен полноценно выполнять свои обязанности.

Ранее в Совфеде предложили отказаться от обсуждения дресс-кода для учителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами