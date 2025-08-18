На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин случайно обнаружил открытую «ГАЗель» с грузом и украл оттуда 60 кг мяса

В Ярославле 36-летний местный житель попал под уголовное преследование после того, как украл из открытой грузовой машины продукты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в Кировском районе города. В полицию обратился 25-летний мужчина с заявлением о том, что неизвестные украли из «ГАЗели» 60 кг мяса и шесть кг сыра. Во время изучения камер видеонаблюдения правоохранители установили, что продукты из машины внес прохожий, который заметил открытую машину и вынес из нее несколько ящиков с мясом и сыром. Злоумышленник погрузил их в свое авто и скрылся с места преступления.

Когда подозреваемого задержали, выяснилось, что продукты он уже успел продать неизвестным. Ущерб, по данным заявителя, составил 49 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ.

Ранее в Твери задержали мужчину за кражу 20 упаковок сыра из магазина.

