В Новосибирске продавец ограбила магазин, где раньше работала, но попалась из-за таксиста

В Новосибирске таксист отказался везти женщину, только что совершившую кражу
Агентство безопасности ГВАРДИЯ/VK

В Новосибирске продавщица ограбила магазин, где до этого работала, но попалась из-за таксиста. Об этом сообщает охранное агентство «Гвардия».

Инцидент произошел в воскресенье, 17 августа, в микрорайоне ОбьГЭС. 40-летняя женщина подъехала на такси к магазину, из которого уволилась два дня назад, и попросила водителя не глушить мотор.

Бывшая сотрудница задумала украсть ящик с дневной выручкой, поэтому она зашла в торговый зал и как ни в чем не бывало поздоровалась с коллегой за прилавком, сказав, что пришла поработать и доделать вчерашние дела. Далее женщина направилась в подсобку, переложила из ящика в свою сумку более 30 тыс. рублей и вышла из магазина, направляясь к машине.

Однако продавщица быстро обнаружила пропажу, нажала тревожную кнопку и бросилась за воровкой. К этому моменту злоумышленница уже успела сесть в такси и попросила водителя ехать как можно быстрее, предложив ему за это 5000 рублей. Но таксист увидел в зеркале заднего вида бегущую за машиной женщину, заподозрил, что что-то не так, и не захотел становиться соучастником преступления. Он запер автомобиль и не позволил воровке скрыться.

В итоге женщину задержали и передали полиции. По предварительной информации, ранее она не была судима.

Ранее в Курганской области вор разбил похищенный телевизор, пока тащил его по улице.

