Неизвестный осквернил памятник героям ВОВ в Симферополе и попал на видео

В Симферополе мужчина помочился на памятник героям ВОВ и попал на видео

Неизвестный помочился на памятник героям ВОВ в Симферополе. Об этом сообщает полиция Крыма.

Инцидент произошел вечером 17 августа у памятника рабочим завода Продмаш, павшим в годы Великой Отечественной войны, который расположен на территории завода «Меганом».

Возмущенные очевидцы сняли на видео, как мужчина справляет нужду, стоя на мемориале. Ролик был опубликован в Telegram-канале «ЧП/Симферополь», после чего о случившемся узнали правоохранители. Сейчас они разыскивают нарушителей, совершивших неправомерные действия.

«По данному факту в УМВД России по г. Симферополю назначено проведение проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

Ход проверки по факту осквернения памятника контролируют в республиканской прокуратуре.

Ранее на Украине вандалы разрисовали памятник советскому артисту.