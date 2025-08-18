На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина с 9-сантиметровым лбом устала от насмешек и уменьшила его

Британка уменьшила большой лоб, но по-прежнему получает комментарии о внешности
Kennedy News and Media

Британка перенесла операцию по уменьшению лба, устав от насмешек, но до сих пор получает такие комментарии. Об этом сообщает LadBible.

Хлоя Уокер из Эссекса всю жизнь смущалась из-за своего большого лба высотой в 9 см. Чтобы скрыть его, она постоянно носила челку, использовала много лака для волос и боялась, что ветер или вода оголят лоб. Она рассказала, что долго избегала фотографии без челки, а свои свадебные фотографии до сих пор не распечатала, потому что боится, что лоб на них сильно заметен.

«Дошло до того, что мне стало слишком некомфортно плавать с детьми. Людям неловко от того, как они будут выглядеть в купальнике, а я переживала, что мои волосы намокнут и голова будет видна», — призналась Хлоя.

Изначально она думала о пересадке волос, но решила отказаться, боясь, что это долго и может быть неэффективно. В итоге 14 июля она прошла операцию по уменьшению лба в Лондоне, потратив на нее £5 тыс. Хирурги уменьшили лоб на 2,5 см — с 9 до 6,5 см.

После операции женщина почувствовала себя свободнее и увереннее. Теперь она не боится, что ее лоб будет виден, с удовольствием играет с детьми и не стесняется зачесывать волосы назад.

Кроме того, Хлоя делится своим опытом в TikTok, чтобы поддержать тех, кто сталкивается с похожими комплексами. Иногда блогерша получает неприятные комментарии от людей, которые говорят, что у нее все еще большой лоб, но теперь женщина учится принимать себя такой, какая она есть.

«Жаль, что я не сделала операцию раньше. Она действительно изменила мою жизнь», — говорит Хлоя.

Ранее пенсионерке из Китая потребовалась пересадка кожи после сидения на горячем камне.

