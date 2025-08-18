Женщина с 9-сантиметровым лбом устала от насмешек и уменьшила его

Британка перенесла операцию по уменьшению лба, устав от насмешек, но до сих пор получает такие комментарии. Об этом сообщает LadBible.

Хлоя Уокер из Эссекса всю жизнь смущалась из-за своего большого лба высотой в 9 см. Чтобы скрыть его, она постоянно носила челку, использовала много лака для волос и боялась, что ветер или вода оголят лоб. Она рассказала, что долго избегала фотографии без челки, а свои свадебные фотографии до сих пор не распечатала, потому что боится, что лоб на них сильно заметен.

«Дошло до того, что мне стало слишком некомфортно плавать с детьми. Людям неловко от того, как они будут выглядеть в купальнике, а я переживала, что мои волосы намокнут и голова будет видна», — призналась Хлоя.

Изначально она думала о пересадке волос, но решила отказаться, боясь, что это долго и может быть неэффективно. В итоге 14 июля она прошла операцию по уменьшению лба в Лондоне, потратив на нее £5 тыс. Хирурги уменьшили лоб на 2,5 см — с 9 до 6,5 см.

После операции женщина почувствовала себя свободнее и увереннее. Теперь она не боится, что ее лоб будет виден, с удовольствием играет с детьми и не стесняется зачесывать волосы назад.

Кроме того, Хлоя делится своим опытом в TikTok, чтобы поддержать тех, кто сталкивается с похожими комплексами. Иногда блогерша получает неприятные комментарии от людей, которые говорят, что у нее все еще большой лоб, но теперь женщина учится принимать себя такой, какая она есть.

«Жаль, что я не сделала операцию раньше. Она действительно изменила мою жизнь», — говорит Хлоя.

