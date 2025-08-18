На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врачи удалили из желудка школьницы комок волос весом 2 кг

SCMP: в Китае врачи достали из желудка школьницы ком волос весом 2 кг
Douyin

В Китае врачи удалили из желудка 15-летней школьницы огромный комок волос весом два килограмма, пишет South China Morning Post.

Пациентку доставили в больницу с жалобами на сильные боли в животе, потерю аппетита и головокружения. При росте 1,6 м школьница весила всего 35 кг — медики диагностировали тяжёлую анемию.

Мать школьницы рассказала, что дочь на протяжении шести лет выдергивала и поедала собственные волосы — это психическое расстройство известно как трихофагия. Обследование показало, что волосы вместе с остатками пищи образовали плотный шар, который полностью занял желудок и мешал работе внутренних органов.

В итоге хирурги провели операцию: оказалось, что желудок китаянки раздулся в два раза больше нормы. Врачи успешно удалили ком волос, и уже через пять дней пациентка смогла снова есть самостоятельно.

Специалисты напоминают, что трихофагия требует комплексного лечения — диеты, психиатрической помощи и медикаментов.

Ранее врачи достали из девочки ком волос «размером с дыню».

