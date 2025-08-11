На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врачи достали из девочки ком волос «размером с дыню»

LADBible: британские врачи достали из желудка девочки ком волос диаметром 21 см
Kennedy News and Media

Врачи в Англии достали из девочки ком волос «размером с дыню», пишет LADBible.

В Великобритании 14-летняя Эрин Коллинз перенесла сложную операцию по удалению из желудка трихобезоара — плотного комка волос диаметром более 21 см. Образование вызвало сильные боли, анемию и проблемы с питанием.

Первые жалобы на боли в животе у школьницы появились еще в ноябре 2024 года. Мать девочки, 48-летняя Джоди Коллинз, подозревала пищевую непереносимость или связь с менструальным циклом. Однако обследования не выявили отклонений, и ситуация оставалась неопределенной до мая, когда боли усилились.

«Эрин страдала от очень сильных спазмов желудка в течение шести месяцев. Я списала это на пищевую непереносимость, я думала, что у нее может быть непереносимость лактозы или глютена», — добавила Джоди.

При повторной госпитализации медики обнаружили в желудке плотную массу из волос. По словам врачей, ком мог формироваться несколько лет, увеличив желудок Эрин втрое от нормы. Девочку срочно доставили в Бристольскую детскую больницу, где хирургам потребовалось пять часов, чтобы полностью извлечь образование.

По версии специалистов, подросток могла бессознательно глотать собственные волосы во сне. Мать призналась, что дочь с детства любила закручивать волосы, но никогда не видела, чтобы она ела их.

После операции Эрин получила курс витаминов и минералов, а для сна ей купили защитный чепчик, чтобы предотвратить повторение ситуации.

Ранее врачи в Индии извлекли из желудка подростка 65 проглоченных инородных тел.

