«Сферум» интегрировали в мессенджер MAX

Кравцов: интеграция «Сферума» в МАХ способствует созданию цифровой образовательной среды
Depositphotos

Коммуникационный сервис «Сферум» при поддержке Минпросвещения РФ интегрирован в российский национальный мессенджер МАХ. Образовательное пространство планируется запустить с нового 2025-2026 учебного года. Об этом стало известно на Всероссийском совещании региональных министров образования.

«Интеграция «Сферума» в мессенджер МАХ — важный шаг к созданию единой цифровой образовательной среды. Теперь у педагогов, учеников и родителей есть удобный, безопасный и современный инструмент для общения, обучения и обмена знаниями», – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он добавил, что в мессенджере сделан акцент на защите данных и комфорте пользователей — чтобы цифровое пространство школы стало еще более доступным и эффективным. В «Сферуме» в MAX можно настроить безопасный режим и установить особые настройки приватности — для создания комфортной среды общения.

Запуск «Сферума» в национальном мессенджере будет происходить поэтапно — с 25 августа образовательное пространство станет доступно пользователям из республики Татарстан, Алтая и Марий Эл, а также Владимирской и Тверской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. С 15 сентября площадка откроется для остальных российских регионов.

Уточняется, что «Сферум» станет доступнее и удобнее для пользователей сферы образования. Изменения проведены с учетом обратной связи и на основании пожеланий как педагогов, так и родителей и учеников, собранных в течение года. В пространстве будут сосредоточены коммуникации по учебе и актуальные сервисы для обучения.

Также в MAX будут представлены интеграция с электронными дневниками, интерактивная доска, сервисы «Сбор файлов», «Помощник ученика», «Помощник Рособрнадзора» и «Чат-бот программы Пушкинская карта». Кроме того, у педагогов сохранится расширенный функционал и свой знак отличия — академическая шапочка.

Сообщается, что в «Сферуме» в национальном мессенджере уже запущен чат-бот, где все преподаватели могут направить свои вопросы и предложения главе Минпросвещения России.

Среди новых возможностей «Сферума» — единый доступ к образовательным сервисам и учебным материалам с помощью ФГИС «Моя школа», а также приложение «Госуслуги Моя школа» с оценками, школьным расписанием и домашним заданием. Кроме того, пользователи смогут обмениваться и подписывать необходимые школьные документы, например, справки для поездок на экскурсию.

