Россиян призвали регулярно практиковать трехдневные цифровые детоксы

Психотерапевт Колмановский: психике нужны цифровые детоксы минимум по три дня
amedeoemaja/Shutterstock/FOTODOM

Для современных людей крайне важно периодически отказываться от использования гаджетов. Такие цифровые детоксы должны длиться минимум по три дня – это будет существенный вклад в здоровье психики, рассказал НСН психотерапевт Александр Колмановский.

По словам специалиста, возвращение в реальную жизнь без гаджетов – это лучший способ расслабления, так как позволяет хотя бы какое-то время пожить без бешеной информационной нагрузки. За два-три таких дня человек осознает, что живет в море ненужных сообщений и инфомусора и переосмысливает образ жизни, считает Колмановский.

«В первый день человек еще чувствует безумную тягу, практически ломку, как у наркоманов. Поэтому одного дня мало. Если человек может провести так три дня, это будет уже заметно для него и для его психики», — подчеркнул психотерапевт.

Индикатор воздействия гаджетов на жизнь – это качество сна человека, добавил врач. Постоянное «зависание» в интернете является фактором стресса, что приводит к нарушению сна и сбою режима – например, пользователь может листать короткие видео до двух ночи и дольше. Это уже значит, что гаджеты начали влиять на реальную жизнь, поэтому цифровой детокс крайне необходим, заключил врач.

До этого психолог, кандидат психологических наук Анастасия Лысакова рассказала, что о необходимости отдыха от информации сигнализируют тревожность, перезагруженность, невротизация. В этом случае, по ее словам, важно отвлечься от гаджетов с помощью книг, творчества, спорта, йоги и других подвижных практик.

Ранее был назван лучший телефон для цифрового детокса.

