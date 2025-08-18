На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Месяц кричит»: москвичка рассказала о соседской кошке, которую заперли одну в квартире

«360»: в московской квартире уже месяц кричит запертая там кошка
Жительница Москвы бьет тревогу из-за соседской кошки, которая уже несколько недель громко кричит и зовет на помощь. Женщина утверждает, что о животном никто не заботится. Об этом сообщает 360.ru.

В беседе с журналистами жительница Некрасовки рассказала, что кошка находится в квартире одна с 4 июля. И с этого времени, по ее мнению, животное никто не кормил и не поил. Женщина вместе с другими соседями закрепила на двери «контрольную» резинку, которую осталась нетронутой — из чего жильцы дома сделали вывод о том, что кошку бросили.

«Животное разрывается там уже месяц, особенно в жару. Мы не представляем, что с ним происходит», — поделилась собеседница издания.

Она отметила, что неоднократно обращалась по поводу питомца в полицию. После этого приходил участковый, но животное так и не вызволили. Неравнодушная женщина отметила, что хозяйка жилья заверяет правоохранителей, что о ее животном заботятся, но это не так.

Ранее в ХМАО спасли 32 собак, которым не позволяли гулять семь лет.

