«Родился в рубашке»: маляр упал со строительных лесов и почти не пострадал

В Москве врачи спасли маляра, упавшего со строительных лесов
Кадр из видео/Telegram-канал «Московская медицина»

Фельдшеры скорой помощи, а также врачи Первой Градской больницы в Москве спасли рабочего, который пострадал из-за падения со строительных лесов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве рассказали, что маляр во время падения задел боком острый край доски и получил глубокую рану. По словам медиков, мужчина «родился в рубашке» — он упал с большой высоты, но все органы оказались целы. Прибывшие на место ЧП фельдшеры провели пострадавшему УЗИ, показавшее отсутствие внутреннего кровотечения.

В больнице травматологи остановили кровотечение, установили дренаж и ушили рану. Уже через четыре дня после инцидента рабочий отправился домой.

Ранее на МКАД водитель успел отпрыгнуть от своей машины в момент ДТП и попал на видео.

