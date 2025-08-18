«Родился в рубашке»: маляр упал со строительных лесов и почти не пострадал

Фельдшеры скорой помощи, а также врачи Первой Градской больницы в Москве спасли рабочего, который пострадал из-за падения со строительных лесов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В ведомстве рассказали, что маляр во время падения задел боком острый край доски и получил глубокую рану. По словам медиков, мужчина «родился в рубашке» — он упал с большой высоты, но все органы оказались целы. Прибывшие на место ЧП фельдшеры провели пострадавшему УЗИ, показавшее отсутствие внутреннего кровотечения.

В больнице травматологи остановили кровотечение, установили дренаж и ушили рану. Уже через четыре дня после инцидента рабочий отправился домой.

